Освободить город: кадры антитеррористического штурма на российско-пакистанских учениях «Дружба-2020»

Военнослужащие подразделений спецназа России и Пакистана уничтожили группу условных террористов в ходе учений «Дружба-2020». Операция проходила в импровизированном городе, расположенном на базе национального антитеррористического центра «Пабби» в Пакистане.

По легенде учения спецназовцы Южного военного округа и Пакистана десантировались из вертолетов Ми-17 на незнакомую площадку в горно-лесистой местности, после чего совершили марш в район проведения тактических действий и выполнили штурм здания с ликвидацией условных террористов.

Смешанные разведгруппы скрытно пробрались на территорию захваченного объекта, используя вооружение и средства связи сил специальных операций сухопутных войск Пакистана. Военнослужащие преодолели межэтажные переходы, подземные ходы и освободили «заложников». Таким образом были выполнены зачистка и штурм более 20 зданий населенного пункта.

Снайперы в ходе учений отработали технику ведения разведки укреплений противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них. Выполнялись также оборудование и маскировка огневых позиций при помощи подручных средств в лесистой местности.

Условно пострадавшим в результате подрыва военнослужащие оказали первую медицинскую помощь и отработали их эвакуацию.

«В тактическом эпизоде было задействовано более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Пакистана и роты специального назначения 49-ой общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае», – уточнили в Минобороны России.

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2020» проходит с 5 по 21 ноября. Церемония закрытия намечена на 19 ноября.