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Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и открыли движение по дороге до Степанакерта

Иван Линдеманн
17:00 17.11.2020
В районах проведения операции осуществляется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Наблюдение ведут миротворческие подразделения на 25 постах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор. По участку дороги до Степанакерта уже открыли движение транспорта. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 10.00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта», - сказал он.

По словам Конашенкова, в соответствии с указом президента на территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российского контингента миротворческих сил.

© Минобороны России

В районах проведения операции осуществляется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Наблюдение ведут миротворческие подразделения на 25 постах.

«В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», - подчеркнул официальный представитель МО РФ.

С 16 ноября в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 482 беженца. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1 207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

«Безопасность передвижения колонн обеспечивали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции», - сказал Конашенков.

Также в соответствии с достигнутыми договоренностями в Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста.

«Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 года выполнено 162 рейса. За прошедшие сутки выполнено 22», - уточнили в Минобороны России.

В соответствии с указом Владимира Путина под руководством Минобороны России продолжается формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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