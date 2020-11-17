Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и открыли движение по дороге до Степанакерта

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор. По участку дороги до Степанакерта уже открыли движение транспорта. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 10.00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта», - сказал он.

По словам Конашенкова, в соответствии с указом президента на территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российского контингента миротворческих сил.

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В районах проведения операции осуществляется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Наблюдение ведут миротворческие подразделения на 25 постах.

«В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», - подчеркнул официальный представитель МО РФ.

С 16 ноября в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 482 беженца. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1 207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

«Безопасность передвижения колонн обеспечивали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции», - сказал Конашенков.

Также в соответствии с достигнутыми договоренностями в Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста.

«Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 года выполнено 162 рейса. За прошедшие сутки выполнено 22», - уточнили в Минобороны России.

В соответствии с указом Владимира Путина под руководством Минобороны России продолжается формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.