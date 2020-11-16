На Калининградском побережье прогремели взрывы: кадры учений подрывных команд ВМФ РФ

На Балтийском побережье Калининградской области завершились состязания корабельных подрывных команд всех флотов и Каспийской флотилии.

На этот конкурс не приглашают зрителей и болельщиков, поскольку он может представлять опасность для посторонних.

Каждая команда получает задание, о котором она не знает заранее. К примеру - уничтожить выброшенную на берег морскую донную мину. Командир принимает решение взорвать ее прямо на месте - переносить опасно.

Победителя конкурса назовут через несколько дней, после того как судьи выставят участникам оценки.