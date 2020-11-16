В Новороссийск прибыла делегация ВМС Египта для участия в учениях «Мост дружбы - 2020»
Делегация берегового штаба ВМС Египта прибыла Новороссийск для участия в учениях «Мост дружбы - 2020». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«Руководителем учения от египетской стороны и главой делегации назначен начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи», - говорится в сообщении.
Маневры пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланированы береговая и морская фаза.
Военнослужащие в ходе учений отработают навыки обороны кораблей, действия при досмотре подозрительных судов, а также поиске терпящих бедствие кораблей.
Российско-египетские учения «Мост дружбы» проводятся с 2015 года. В 2015 году они проходили в Средиземном море. С египетской стороны в морских маневрах принимали участие два фрегата, ракетные катера, истребители F-16 и вертолет управления.