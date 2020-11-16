Армия В Новороссийск прибыла делегация ВМС Египта для участия в учениях «Мост дружбы - 2020» Андрей Аркадьев Маневры будут проходить с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки. © Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress Делегация берегового штаба ВМС Египта прибыла Новороссийск для участия в учениях «Мост дружбы - 2020». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. «Руководителем учения от египетской стороны и главой делегации назначен начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи», - говорится в сообщении. Маневры пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланированы береговая и морская фаза. Военнослужащие в ходе учений отработают навыки обороны кораблей, действия при досмотре подозрительных судов, а также поиске терпящих бедствие кораблей. Российско-египетские учения «Мост дружбы» проводятся с 2015 года. В 2015 году они проходили в Средиземном море. С египетской стороны в морских маневрах принимали участие два фрегата, ракетные катера, истребители F-16 и вертолет управления. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика