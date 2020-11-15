«Отказ» двигателя и посадка с уходом на второй круг: кадры полетов Ан-22 в Тверской области

В Тверской области на аэродроме Мигалово прошли полеты с участием экипажей самолетов Ан-22 «Антей».

В ходе мероприятия летчики военно-транспортной авиации (ВТА) отработали взлет, полет по маршруту, посадку, имитацию отказа двигателя, а также посадку с уходом на второй круг.

Кроме того, были отработаны действия в различных нештатных ситуациях. Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при низкой и плотной облачности.

В Минобороны отметили, что экипажи подтвердили высокую подготовку.

Полеты ВТА проводятся регулярно в пунктах постоянной дислокации для поддержания высокого профессионализма летчиков.

Ан-22 «Антей» является самым большим в мире турбовинтовым транспортным самолетом, способным перевозить крупногабаритные грузы на дальние расстояния.