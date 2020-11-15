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Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования

Лина Давыдова
14:33 15.11.2020
Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 года.
Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования
© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости

По указанию Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа президента Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С этой целью с 14 ноября в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах. Так, вчера было осуществлено сопровождение через Лачинский коридор девяти автобусов (250 чел.), а сегодня осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 чел.).

Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 года, с указанной даты Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования, сообщили в Минобороны России.

В рамках этой работы сегодня для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

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