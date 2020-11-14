Вертолет морской авиации ТОФ Ка-27 впервые выполнил полеты с палубы корвета «Алдар Цыденжапов» в Японском море

В Японском море продолжаются заводские ходовые испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», который до конца года войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ).

В рамках программы испытаний в заливе Петра Великого корвет впервые принял на борт палубный противолодочный вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ. Экипаж вертолета выполнил десять взлетов и посадок на палубу боевого корабля на стопе и на ходу.

​Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - серийный корвет проекта 20 380. Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. Водоизмещение – 2 200 тонн. Экипаж - 99 человек.