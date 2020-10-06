Президент ЦАР заинтересовался обучением своих офицеров в Академии Генштаба ВС РФ

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил Военную академию Генштаба Вооруженных Сил России и выразил заинтересованность в обучении там своих военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«Туадера выразил заинтересованность в обучении высших офицеров оборонного ведомства Центральноафриканской Республики в Академии», - говорится в сообщении.

Учебно-материальную базу академии и процесс обучения иностранных военнослужащих показал высокопоставленному гостю временно исполняющий обязанности начальника руководителя военного вуза генерал-лейтенант Олег Макаревич.

«Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия в области науки и образования в целях укрепления обороноспособности национальных вооруженных сил», - подчеркнули в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что сейчас в Академии Генштаба проходят обучение генералы и офицеры из 35 дружественных государств. На специальном факультете в течение нескольких десятилетий было подготовлено более четырех тысяч иностранцев, которые в дальнейшем заняли высшие государственные и военные должности в своих странах.