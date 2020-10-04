Проверка волнами: кадры испытаний нового спасательного костюма для потерпевших крушение пилотов

В 2020 году ГЛИЦ, или Главный летный испытательный центр России, отмечает свое столетие. К примеру, именно специалисты центра проводили испытания новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и множества иной боевой техники.

Представим ситуацию, что во время испытаний или боевого вылета вертолет падает в воду. Единственное, что сможет помочь экипажу - спасательные костюмы. Именно их испытаниями заняты специалисты центра «Морской» ГЛИЦ имени В.П. Чкалова в Феодосии.

Чтобы облачиться в новую разработку, ВМСК-4, сначала необходимо надеть нижнее белье, затем противоперегрузочный костюм, потом высотный компенсирующий костюм, а после - теплозащитный и непромокаемый комбинезон. На ноги - ботинки с положительной плавучестью. Материалы устаревших костюмов заменены более технологичными и действенными.

Во время опытов испытатели оказываются в воде и следят за поведением ВМСК. После «приводнения» они активируют авиационные спасательные пояса и поддувают костюм и капюшон. Ко всему прочему, испытания проводятся не только днем, но и ночью, а также не только летом, но и зимой - не менее 10 часов необходимо провести в декабрьской воде, чтобы определить, насколько хорошо костюм сохраняет тепло.

Смотрите полный выпуск «Военной приемки» о Главном летном испытательном центре на сайте телеканала «Звезда» и на канале в Youtube. Вы узнаете, какие еще уникальные опыты проводят специалисты ГЛИЦ в своей работе.