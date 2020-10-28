Высокоточная стрельба: снайперы уничтожили «противника» под Хабаровском

Высокоточную стрельбу показали снайперы Восточного военного округа в Хабаровском крае. На учениях они использовали новые винтовки СВ-98.

Военнослужащие на открытой местности выбрали для стрельбы здание. Двое заняли позицию на втором этаже. Они давали целеуказания второй группе, которая действовала на первом этаже.

По легенде их цель колонна условного противника. Один из крупнокалиберной винтовки вел огонь по технике, а второй работал по живой силе. Когда цели были уничтожены, группа выполнила отход.

В центре обучения снайперов ВВО военнослужащих учат быстро ориентироваться и принимать молниеносные решения. Но часто им приходится долго выжидать свою цель, иногда по несколько суток.

При этом снайперов готовят так, чтобы они могли выполнить свой единственный выстрел точно в цель в любых условиях, например, после марш-броска в несколько километров. После бега у обычного человека учащенное сердцебиение, сбитое дыхание, и несмотря на усталость, снайпер не может себе позволить расслабиться, он должен взять под контроль свои чувства, выбрать позицию и уничтожить свою цель.