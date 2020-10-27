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Медицинский спецназ: как врачи российских медотрядов спасают жизни в Сирии

Алексей Алексеев
03:00 27.10.2020
За 5 лет с момента появления российской группировки в САР на авиабазе Хмеймим сформировался практически полноценный госпиталь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Эти люди давали и не только клятву Гиппократа, но и присягу. Они готовы в любой момент отправиться на передовую. К примеру, «летающая скорая помощь», вертолет, снабженный передовой медицинской техникой, готов в любой момент отправиться в любую точку Сирии. В том числе и там трудятся врачи медотрядов.

Они готовы спасти жизнь при самом тяжелом ранении. Аппаратура подключена к бортовой энергосети, но для надежности оснащена и собственными аккумуляторами. За 5 лет с момента появления российской группировки в Сирии на авиабазе Хмеймим сформировался практически полноценный госпиталь.

Самые частые случаи в практике военных врачей - осколочные ранения. Чтобы избежать ампутаций, решения приходится принимать моментально. А помощь оказывать прямо на месте.

Под особым контролем военных медиков в Сирии также и ситуация с коронавирусом. Все, кто прилетает на авиабазу, сдают тесты. Регулярные анализы - обязанность каждого военнослужащего от солдата до генерала.

Медицинский спецназ регулярно оказывает помощь не только военным, но и жителям Сирии. В оккупированных боевиками провинциях практически не осталось врачей, и после освобождения каждого города и поселка к российским медикам выстраиваются очереди. В частности, так случилось в Алеппо четыре года назад, когда мобильный госпиталь обстреляли боевики и погибли две медсестры - Надежда Дураченко и Галина Михайлова. На авиабазе Хмеймим в память о тех, кто до конца оставался верен своему долгу, создан мемориал.

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