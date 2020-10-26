Российские военные провели гуманитарную акцию в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант», расположенной в республике Киргизия, провели гуманитарную акцию, в ходе которой оказали помощь социальному стационарному психоневрологическому учреждению.

В рамках проведения акции военнослужащие снабдили учреждение наборами продовольствия, в состав которых вошли крупы, яйца, масла и многие другие продукты. Также военные передали комплекты моющих и дезинфицирующих средств, бытовую химию и предметы первой необходимости.

Известно, что военнослужащие базы «Кант» проводят подобные акции на регулярной основе. Нуждающиеся в регионе всегда могут получить продукты питания, одежду и средства первой необходимости.

Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.