Российский Су-27 перехватил два иностанных самолета над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 в понедельник перехватил над Балтийским морем патрульный самолет ВМС Германии и самолет-разведчик ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Российские средства воздушного контроля обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к госгранице. Для их опознавания был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

«Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и самолет-разведчик U-2S ВВС США, после чего сопроводил их над акваторией Балтийского моря», - говорится в сообщении.

После разворота иностранных военных самолетов от границы РФ Су-27 вернулся на аэродром. Все полеты российского истребителя выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ не допущено.