Евкуров наградил экс-командующего разведкой ВДВ Алексея Кукушкина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Элите российских войск - подразделениям спецназа - сегодня исполнилось 70 лет. Министр обороны РФ поздравил личный состав и ветеранов с праздником. Сергей Шойгу отметил, что они с честью и достоинством прошли через суровые испытания многих войн и локальных конфликтов, но всегда были примером мужества и стойкости.

Сегодня указом президента и по поручению министра обороны Алексею Васильевичу Кукушкину, который почти два десятка лет возглавлял разведку ВДВ, вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Домой к ветерану Великой Отечественной приехали замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.

Алексею Васильевичу 96 лет. Он воевал на Западном и 2-ом Белорусском фронтах. Был дважды ранен. Участвовал в Берлинской операции. Совершил 512 прыжков с парашютом. Прослужил в Вооруженных Силах 43 года, из них более 30 лет отдал Воздушно-десантным войскам.