Российские ВКС отследили более 60 пусков баллистических ракет за год

В 2020 году специалисты Воздушно-космических сил России зафиксировали и отследили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.



«Боевые расчеты Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения», - рассказал он.

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки взяли на сопровождение более 1500 новых космических объектов, выявили более 250 маневров иностранных космических аппаратов и 14 опасных сближений отечественных спутников с другими космическими объектами, добавил Вышинский.

Также военные специалисты Главного испытательного космического центра управляют российскими космическими аппаратами. За текущий год они выполнили более 1 700 особо важных операций управления по 80 спутникам.

Как уточнил Вышинский, в настоящее время российская орбитальная группировка насчитывает более 150 спутников, из которых более 90 функционируют в интересах Минобороны РФ, и свыше 60 - в рамках Федеральной космической программы и в интересах других министерств.



