Экипажи Ил-76 отработали бомбометание и стрельбу из авиационных пушек под Тверью

На аэродроме Мигалово в Тверской области прошли учения военно-транспортной авиации. Экипажи Ил-76 отработали практическое бомбометание и стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям, обозначающим технику условного противника.

Полеты на боевое применение проходили на малых высотах от 400 до 600 метров и на скорости свыше 500 километров. После зачистки плацдарма военные летчики сбросили вниз сигнальные снаряды, маяки, которые указывают десантникам точку приземления.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.