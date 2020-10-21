Более тысячи военнослужащих и сотни единиц техники: учения танкистов проходят в Бурятии

На полигоне Бурдуны в Бурятии проводятся тактические учения с 5-й танковой бригадой 36-й армии. В маневрах задействованы более тысячи военнослужащих и 250 единиц боевой техники, сообщает Минобороны России.

«Отличительной чертой розыгрыша тактических эпизодов с подразделениями бригады стала отработка действий по комплексному прикрытию танковой колонны в ходе марша от беспилотных летательных аппаратов и нападения диверсионных подразделений условного противника на скоростных заминированных объектах», - говорится в сообщении.

Организацию и ход проведения учений проверил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Руководитель учений генерал-майор Руслан Абдулхаджиев доложил замминистру замысел и особенности проведения маневров: применение тактики, апробированной в современных вооруженных конфликтах, - «танковая карусель», - для поддержки отхода боевого охранения, стрельба танков с закрытых огневых позиций, поражение наступающего противника с использованием «сирийского вала», а также «танковые качели».

Прикрытие с воздуха танковых подразделений проводили штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-24. Доразведку целей осуществлял самолет Су-24МР.

Для уничтожения групповых целей условного противника на максимальной дальности применялись реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные артиллерийские установки «Акация».

Кроме того, к учениям привлекались специалисты радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов условного противника, расчеты БЛА «Орлан-10», подразделения специального назначения.

С целью уничтожения диверсионных групп в тыл условного противника был высажен тактический десант. Участники учений продемонстрировали навыки по преодолению разрушенного моста и минного поля. Эвакуация раненых с поля боя осуществлялась беспосадочным способом на внешней подвеске вертолетов.

Евкуров оценил уровень подготовки военнослужащих 5-й танковой бригады и поставил задачу ее руководству проработать вопрос применения боевых машин поддержки танков в боевом порядке танкового батальона в ходе выполнения боевой задачи.