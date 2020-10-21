Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Более тысячи военнослужащих и сотни единиц техники: учения танкистов проходят в Бурятии

Андрей Аркадьев
17:04 21.10.2020
Организацию и ход проведения учений проверил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Бурдуны в Бурятии проводятся тактические учения с 5-й танковой бригадой 36-й армии. В маневрах задействованы более тысячи военнослужащих и 250 единиц боевой техники, сообщает Минобороны России.

«Отличительной чертой розыгрыша тактических эпизодов с подразделениями бригады стала отработка действий по комплексному прикрытию танковой колонны в ходе марша от беспилотных летательных аппаратов и нападения диверсионных подразделений условного противника на скоростных заминированных объектах», - говорится в сообщении.

Организацию и ход проведения учений проверил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Руководитель учений генерал-майор Руслан Абдулхаджиев доложил замминистру замысел и особенности проведения маневров: применение тактики, апробированной в современных вооруженных конфликтах, - «танковая карусель», - для поддержки отхода боевого охранения, стрельба танков с закрытых огневых позиций, поражение наступающего противника с использованием «сирийского вала», а также «танковые качели».

Прикрытие с воздуха танковых подразделений проводили штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-24. Доразведку целей осуществлял самолет Су-24МР.

Для уничтожения групповых целей условного противника на максимальной дальности применялись реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные артиллерийские установки «Акация».

Кроме того, к учениям привлекались специалисты радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов условного противника, расчеты БЛА «Орлан-10», подразделения специального назначения.

С целью уничтожения диверсионных групп в тыл условного противника был высажен тактический десант. Участники учений продемонстрировали навыки по преодолению разрушенного моста и минного поля. Эвакуация раненых с поля боя осуществлялась беспосадочным способом на внешней подвеске вертолетов.

Евкуров оценил уровень подготовки военнослужащих 5-й танковой бригады и поставил задачу ее руководству проработать вопрос применения боевых машин поддержки танков в боевом порядке танкового батальона в ходе выполнения боевой задачи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.