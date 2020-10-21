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Опыт локальных вооруженных конфликтов внедряется в соединении ВДВ в Бурятии

Андрей Аркадьев
14:41 21.10.2020
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров побывал на практических занятиях по боевой подготовке на объектах полигона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опыт локальных вооруженных конфликтов активно внедряется в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Бурятии, в ходе проведения практических тренировок на полигоне Сосновый Бор.

Ее командир полковник Денис Шишов доложил заместителю министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову об особенностях боевого обучения военнослужащих стрелковой роты снайперов по одной из четырех программ подготовки, а также прохождения ими во время службы переподготовки в целях повышения квалификации.

По итогам успешной сдачи нормативов военнослужащие с высшим уровнем подготовки получают квалификацию «инструктор-снайпер» и периодически подтверждают ее в ходе прохождения службы.

«В перспективе в следующем году в бригаде должна появиться рота операторов беспилотных летательных аппаратов и рота радиоэлектронной борьбы. Все будут контрактники», - доложил командир бригады.

Кроме того, военнослужащие десантно-штурмовой бригады отработали практические навыки по стрельбе из стрелкового оружия по малогабаритным воздушным целям, а также стрельбе из боевых машин десанта и ручных противотанковых гранатометов по скоростным целям.

Заместитель министра обороны РФ в ходе смотра практических занятий по боевой подготовке на объектах полигона оценил эффективность применяемых методик обучения, в том числе занятий по огневой подготовке с большой интенсивностью, и отдал поручения по модернизации учебно-материальной базы бригады.

Личный состав бригады продемонстрировал уверенные навыки и выучку в ходе практических занятий по армейской тактической стрельбе, активно внедряемой в качестве одного из основных элементов боевой подготовки войск.

Кроме того, замминистра проверил состояние приказарменной и классной учебно-материальной базы 37-й отдельной мотострелковой бригады в Кяхте, а в расположении 36-й армии в Улан-Удэ ознакомился с современными тренажерными комплексами по огневой подготовке.

Евкурову продемонстрировали возможности интерактивного лазерного тира «Рубин» ИЛТ-110, на котором отрабатывают навыки подразделения спецназа. Стрельба по целям на огромном экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.

Тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на боевое стрельбище и экономить боеприпасы.

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