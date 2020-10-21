Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Летчики катапультировались, их здоровью ничего не угрожает. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.

Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа.