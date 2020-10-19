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Крупнейший в мире учебный парусник «Седов» зашел в Мурманск

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
13:26 19.10.2020
Во время перехода до Мурманска на барке морскую практику прошли 136 курсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Крупнейший в мире учебный парусник «Седов» зашел в Мурманск в рамках трансарктической экспедиции из Владивостока, которая стартовала 19 августа.

За два месяца пути до Мурманска парусник преодолел 7 081 морскую милю, из них под машиной и парусами - 981 морскую милю и 623 мили - только под парусами. Так, без помощи двигателя «Седов» пересек Чукотское море и часть Восточно-Сибирского, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах.

Еще одно достижение барка в Арктике - парусное плавание в суровых водах моря Лаптевых. Идти под парусами на этих отрезках пути позволили удачные погодные условия - плюсовые температуры и попутный ветер.

Самой высокой точкой маршрута стал 78-й градус северной широты. «Седов» побывал в самом восточном порту России - Петропавловске-Камчатском, самом северном городе нашей страны - Певеке, а также в Эгвекиноте - единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан.

Во время перехода до Мурманска на «Седове» морскую практику прошли 136 курсантов Мурманского государственного технического университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Среди них - будущие судоводители, судомеханики, рефмеханики, мотористы и радисты. После Мурманска «Седов» возьмет курс на порт приписки - Калининград. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тысячи морских миль.

В состав экипажа также входит научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которая собирает данные для оценки уровня содержания микропластика в арктической акватории, проводит комплексные океанографические исследования и наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.

Экспедиция «Седова» по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства «Паруса мира», посвященного 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы. Цель экспедиции помимо обучающих и научно-практических задач - привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, а также продемонстрировать транспортный потенциал Северного морского пути - кратчайшего маршрута между западной частью России и Дальним Востоком.

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