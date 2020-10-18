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Более 70 летчиков вертолетов ЮВО завершили сбор в Кабардино-Балкарии

Алексей Курильченко
17:11 18.10.2020
В течение месяца пилоты проходили горную подготовку под руководством опытных инструкторов.
Более 70 летчиков вертолетов ЮВО завершили сбор в Кабардино-Балкарии
© Фото: Минобороны

Пилоты армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа завершили сбор по горной подготовке в горах Кабардино-Балкарии. О ходе тренировок сообщили в пресс-службе ЮВО.

Под руководством опытных инструкторов летчики изучали ориентирование на местности и основы действий в горной местности. Ключевой особенностью обучения стала подготовка экипажей современных ударных вертолетов, таких как Ми-35М, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-8АМТШ, к полетам в темное время суток с применением приборов ночного видения. Пресс-служба уточняет, что для отработки упражнений использовались 15 вертолетов армейской авиации ЮВО.

Также пилоты освоили навыки пилотирования при облете горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах до 4000 метров, как в светлое, так и в темное время суток. Особое внимание уделялось обучению уверенному ориентированию по приборам в условиях ограниченной видимости и приемам стрельбы в горной местности.

По окончании сбора летчики получили допуск к выполнению задач в условиях высокогорья и возможность подтвердить свою летную квалификацию, отметили в пресс-службе Южного военного округа.

© Минобороны
© Минобороны
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