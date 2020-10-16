Атака «Раптора»: спецназ ТОФ захватил опорный пункт «врага» на побережье в Приморье

На что способны элитные подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) показали в Приморье. На необорудованном побережье спецназ захватил опорный пункт условного врага.

Сначала была обезврежена охрана на воде, а затем спецназовцы стремительно атаковали «противника» на быстроходном катере «Раптор», который недавно поступил на вооружение. Десантный катер обладает внушительной скоростью и боевой мощью.

Массированным плотным огнем бойцы подавили сопротивление условного неприятеля. И, быстро продвинувшись по побережью, взяли под контроль объекты «противника».