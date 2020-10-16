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«Дагестан», «Татарстан», «Углич»: в Каспийском море стартовали масштабные учения

Андрей Аркадьев
11:00 16.10.2020
Экипажи кораблей выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям. В морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корабли Каспийской флотилии приступили к масштабным учениям в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщает Минобороны России. Маневры пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон.

«Экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан", а также малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа», - говорится в сообщении.

Корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих.

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