Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Огонь из Т-72: танкисты уничтожили «вражескую» бронетехнику в Ленобласти

Андрей Аркадьев
17:22 13.10.2020
Стрельба велась боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям.
Огонь из Т-72: танкисты уничтожили «вражескую» бронетехнику в Ленобласти
© Фото: Минобороны России

В Ленинградской области танкисты в ходе проверки за летний период обучения уничтожили колонну бронетехники условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие поразили более ста мишеней на дистанции от 500 до 1800 метров. Очередность появления целей разделена  на три варианта, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения.

На протяжении трех минут наводчики-операторы  вели непрерывный огонь из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ как с ходу, так и с коротких установок.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:24 В стране и мире
Президент Киргизии признал незаконным решение парламента о назначении премьера
15:20 В стране и мире
Видео
Раскрыты подробности телефонного разговора Лаврова и Борреля
14:00 В стране и мире
В Центре Гамалеи рассказали, как COVID-19 блокирует иммунитет
12:32 Армия
Видео
Шойгу сообщил о готовности военных городков к холодам
11:09 Армия
Видео
Шойгу: 128 тысяч призывников будут отправлены в войска с соблюдением всех мер против COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
«Карабин схватил и пошел искать»: житель поселка в Нижегородской области рассказал о поисках преступника
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.