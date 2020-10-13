Огонь из Т-72: танкисты уничтожили «вражескую» бронетехнику в Ленобласти

В Ленинградской области танкисты в ходе проверки за летний период обучения уничтожили колонну бронетехники условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие поразили более ста мишеней на дистанции от 500 до 1800 метров. Очередность появления целей разделена на три варианта, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения.

На протяжении трех минут наводчики-операторы вели непрерывный огонь из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ как с ходу, так и с коротких установок.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.