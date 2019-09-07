Всегда на страже: 5 лет Национальному центру управления обороной

Национальный центр управления обороной отмечает свое пятилетие.

Торжественные мероприятия проходят в парке «Патриот».

С приветственным словом к своим подчиненным и ветеранам выступил начальник Центра генерал-полковник Михаил Мизинцев. Запланированы полеты пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».

Центр входит в состав Генерального штаба и остается ключевым органом боевого управления всеми Вооруженными силами. Его подразделения круглосуточно обеспечивают руководство Минобороны актуальной информацией о состоянии армии и флота и об изменении военно-политической обстановки в мире.

Благодаря уникальной компьютерной системе мониторинга и анализа, порядка семидесяти федеральных ведомств, органы власти всех субъектов и почти полторы тысячи оборонных предприятий оказались объединены.