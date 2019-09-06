Тесты в болоте: российские двухзвенники показали движение в трясине

Вода, песок, снег и лед - любая дорога не страшна российским двухзвенникам ГАЗ-3344-20. Съемочная группа «Звезды» устроила им тест по бездорожью. Машина справилась не только с песками и рекой, но и болотом.

По болоту вездеход передвигается с помощью всех четырех гусениц. И ведет себя как колесный пароход. На гусеницах у него поперечины - грундозацепы. Они зачерпывают воду и сообщают машине движение. С помощью специального выступа в передней части кузова вода направляется не вперед, а вниз. За счет этого вездеход движется вперед. Поворачивать двухзвеннику удается благодаря сцепному устройству.

Единственная проблема при движении в болоте - большая затрата топлива: больше двух литров на километр.

Снегоболотоход ГАЗ-3344-20 выполнен по модульной схеме: переднее звено - это энергетический модуль, в котором могут перевозиться пять человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт.

О том, на что способна новейшая машина, какие нагрузки она должен выдерживать и зачем ей два звена - смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка» 8 сентября в 09.55 на телеканале «Звезда».