Немецкое оружие времен ВОВ для Главного храма ВС РФ отправлено на переплавку

Оружие фашистов, найденное в местах боев Великой Отечественной войны, пойдет для отливки ступеней Главного храма Вооруженных Сил России.

Идею Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа поддержали в Минобороны.

А поисковики уже передали более тонны вражеского металла. Фрагменты немецкого оружия и техники, которые не представляют исторической ценности, отправят в доменную печь и сделают из них ступени для храма.

Это должно напоминать о подвиге нашего народа, а также о победе над фашизмом. Главный храм Вооруженных Сил России возводится в парке «Патриот» и откроется ко Дню Победы, 9 мая 2020 года.