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Немецкое оружие времен ВОВ для Главного храма ВС РФ отправлено на переплавку

Александр Пешков
18:08 27.09.2019
Оружие фашистов, найденное в местах боев Великой Отечественной войны, пойдет для отливки ступеней Главного храма Вооруженных Сил России.
Немецкое оружие времен ВОВ для Главного храма ВС РФ отправлено на переплавку
© Фото: ТРК "Звезда"

Оружие фашистов, найденное в местах боев Великой Отечественной войны, пойдет для отливки ступеней Главного храма Вооруженных Сил России.

Идею Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа  поддержали в Минобороны.

А поисковики уже передали более тонны вражеского металла. Фрагменты немецкого оружия и техники, которые не представляют исторической ценности, отправят в доменную печь и сделают из них ступени для храма.

Это должно напоминать о подвиге нашего народа, а также о победе над фашизмом. Главный храм Вооруженных Сил России возводится в парке «Патриот» и откроется ко Дню Победы, 9 мая 2020 года.

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