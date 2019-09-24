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Под надежной защитой: российские военные показали систему ПВО базы Хмеймим

Валентин Гвоздев
05:47 24.09.2019
Возможность оценить материально-техническое обеспечение базы в Сирии получила группа политологов и экспертов.
Под надежной защитой: российские военные показали систему ПВО базы Хмеймим
© Фото: ТРК Звезда

Российские пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты над авиабазой Хмеймим в Сирии. Сейчас ВКС РФ не проводит боевых операций, однако пилоты в любую минуту готовы выполнить поставленную задачу.

Оттачивать свое мастерство летчикам стало намного комфортнее. Материально-техническая составляющая российской авиабазы претерпела определенные изменения. Теперь время подготовки крылатых машин к вылетам существенно сократилось.

«Проведена система горюче-смазочных материалов и самое главное – подача топлива централизована, что значительно сократило подготовку самолетов к повторному вылету. Тень влияет на сохранение самой техники. Климат достаточно жаркий – это продлит срок эксплуатации не только авиационной техники, но и обслуживающей техники. Ну и личному составу, естественно, работать легче», - рассказал заместитель командира смешанного авиационного полка Константин Долгов.

Уникальную возможность увидеть российскую авиабазу и лично оценить мастерство пилотов получила группа экспертов и политологов, прибывшая в Сирию. Многие из них впервые в арабской республике. От увиденного на российской авиабазе эксперты в восторге.

«Авиация на базе производит особое впечатление. Прекрасное обеспечение, отлично отработанное выполнение заданий, насколько я могу судить об этом, и сама по себе техника великолепно смотрится, восторг вызывает. А больше всего восторг вызывают наши ребята, те пилоты, которые выполняют эти задания – молодые, профессиональные, интеллигентные, грамотные», - делится своими впечатлениями политолог Сергей Михеев.  

Эксперты посетили не только авиабазу Хмеймим, но и пункт материального обеспечения в Тартусе. Всего за полгода здесь выросла новая судоремонтная мастерская. Комплекс способен проводить полный цикл постгарантийного ремонта и переоснащения малых и средних судов. Причем, построен он исключительно из российских материалов и российскими строителями.

Неотъемлемой частью российских объектов в Сирии, является надежная система противовоздушной обороны. Небо над авиабазой Хмеймим и Тартусом закрывает зенитно-ракетный полк, на вооружении которого стоят самые современные комплексы ПВО.

«В составе полка "С-400", ЗРК "Тор", зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь". Эффективность созданной системы ПВО подтверждена действиями зенитно-ракетного полка. Так экипажами боевых машин, которые расставлены вдоль периметра авиабазы и порта Тартус, за последние четыре месяца уничтожено 30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону авиабазы со стороны провинции Идлиб незаконными вооруженными формированиями», - заявил командир зенитно-ракетного полка Константин.

Трофеи, попадающие в распоряжение наших военных после каждой такой атаки, позволяют сделать вполне обоснованные выводы о том, что террористы постоянно получают все более совершенное оборудование. В частности, растет дальность и высота полетов их беспилотников.

«Используются современные системы управления, это системы навигации беспилотных летательных аппаратов. Система сброса боеприпасов. Причем, хочу обратить ваше внимание, что от месяца к месяцу, от года к году, боевики их совершенствуют. Безусловно, анализируя беспилотники, которые попадают в руки специалистов, когда их изучают, понятно, что сборка проходит по каким-то схемам, лекалам, но однозначно понятно, что кто-то, кто владеет именно этими технологиями, террористическим группировкам помогает», - высказал свое мнение официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

То, что Запад помогает террористам, которых там принято называть «умеренной оппозицией», ни для кого уже не секрет. И, как теперь стало совершенно очевидно, противостоять средствам поражения, оказавшимся в руках боевиков, может только российское вооружение.

«Система "С-400" показала себя в Сирии с лучшей стороны. И кроме того, в области военно-технического сотрудничества наша страна придерживается очень понятных правил. Если мы ставим ЗРС "С-400" в экспортном варианте в Турцию, то там нет никаких технических закладок, нет ничего такого, что вывело бы эту систему из строя для турецких военнослужащих в самый нужный момент. И этим мы выгодно отличаемся от таких продавцов вооружения и военной техники, как США», - рассказал военный обозреватель и один из гостей российской авиабазы Михаил Ходаренок.

Впрочем, по словам экспертов, после 14 сентября, когда широко разрекламированная Соединенными Штатами система ПВО «Patriot» не справилась с ударами беспилотников по нефтяным объектам Саудовской Аравии, появляется все больше желающих приобрести именно российские системы, которые регулярно справляются с подобными атаками в Сирии.

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