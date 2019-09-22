Удары РСЗО, десантирование полка, поражение «Ураганами»: яркие кадры учений «Центр-2019»

В оренбургских степях завершились стратегические учения «Центр-2019». Военные из восьми стран сумели найти общий язык и слаженно работали в условиях, приближенных к боевым.

Российские военнослужащие использовали в том числе опыт, полученный в Сирии. За маневрами наблюдали президенты России и Киргизии. Верховный главнокомандующий прилетел на вертолете, его встретили министр обороны Сергей Шойгу и глава генштаба Валерий Герасимов и проводили на пункт управления.

С этого пункта открывался лучший вид на маневры, а увиденное явно производило впечатление. К примеру, удары на этих учениях наносили самые современные реактивные системы залпового огня - лучшее, что есть сегодня на вооружении Российской армии.

В маневрах на полигоне Донгуз были задействованы почти 13 тысяч военнослужащих, более двух тысяч из них - представители армий иностранных государств.

Впервые в истории Вооруженных сил РФ десантировался парашютно-десантный полк в полном составе, с вооружением и техникой. Это полторы тысячи человек и более двухсот единиц техники.

Все подробности об активной фазе и завершении масштабных учений «Центр-2019» - в репортаже корреспондента «Звезды» Константина Худолеева.