В Москве открыли мемориальную доску первому начальнику Института военных переводчиков Биязи

В Военном университете учебный год начался с установки мемориальной доски. В вузе увековечили память первого начальника Военного института иностранных языков генерал-лейтенанта Николая Биязи.

Потомок итальянских переселенцев, он воевал на фронтах Первой Мировой и Гражданской войн, а в Великую Отечественную занимался подготовкой специальных ударных отрядов для борьбы с альпийскими стрелками вермахта.

Как отметил начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ Андрей Картаполов, многие страницы биографии Биязи до сих пор засекречены.

«Наши сегодняшние курсанты - военные переводчики, должны быть такими же, должны стремиться повторить хотя бы толику деяния Николая Николаевича. Я убежден, что они на это способны», - подчеркнул он.

Многого ждут и от курсантов Московского суворовского училища. Их с Днем знаний поздравил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Он напутствовал учащихся, пожелав им успехов и новых свершений, и напомнил о суворовском завете: «тяжело в ученьи - легко в походе».

Сегодня училище - это современный учебный центр, который гарантирует юношам блестящее образование и гармоничное развитие. Всего за годы работы заведение выпустило 40 генералов и восемь Героев Советского Союза и России.