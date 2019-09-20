Боевая мощь: как прошла активная фаза учений «Центр-2019»

Отличной оценкой Верховного главнокомандующего и наградами из рук министра обороны России завершилось грандиозное стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019».

За пять дней 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц военной техники, более 600 самолетов и вертолетов продемонстрировали высочайший уровень слаженности и готовность к отражению любой атаки. Сценарий «Центр-2019» основан именно на борьбе с терроризмом, учение демонстрирует, что Россия и ее союзники никому не угрожают, но тщательно готовятся к самозащите. За кульминацией «Центра» на полигоне Донгуз в Оренбургской области наблюдали Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и их иностранные коллеги. Учения проходили на шести полигонах внутри страны и еще нескольких за рубежом.

На полигон Донгуз, где и развернулось главное сражение, Верховный главнокомандующий прилетел на вертолете, Владимира Путина у трапа встретили министр обороны Сергей Шойгу и глава генштаба Валерий Герасимов. Вместе они прошли на пункт управления учениями - трехэтажное здание, возведенное с нуля специально для «Центра».

Почти 100 ракет за 20 секунд - это площадь поражения каждого залпа, больше квадратного километра. Самые большие армейские минометы - «Тюльпаны», каждый выстрел звучит как бой гигантского колокола.

За маневрами наблюдали Путин и Шойгу. Большое здесь видится на очень большом расстоянии.

Тем временем первый эшелон коалиционных сил затягивает передовые части противника в так называемый огневой мешок. В бой вступили мотострелковые подразделения из Пакистана и военные из Индии. А учитывая градус напряженности между странами, это в каком-то смысле еще и дипломатическая победа.

Впервые в истории вооруженных сил России десантируется полк ВДВ в полном составе. Полторы тысячи человек и более двухсот единиц техники. Все это доставили на полигон более 80 транспортников Ил-76, которые взлетели с аэродромов в Энгельсе, Ульяновске, Рязани и Иванове.

Самолеты дальней авиации, новейшие бомбардировщики Су-34, многоцелевые Су-35С и штурмовики Су-25СМ ВКС России завоевывают господство в небе. И делают они это вместе с китайскими летчиками. Мастерство демонстрируют экипажи ВВС Народно-освободительной армии Китая. Они наносят групповые удары по выдвигающимся резервам и средствам ПВО противника. Взлетали самолеты сразу с четырех аэродромов под Оренбургом.

Коалиционная группировка громит противника под единым командованием, слаженно и четко. Сразу восемь государств: Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Одна из площадок этого, без преувеличения, грандиозного действа - общевойсковой полигон Шыгыс в Казахстане.

В итоге противник полностью разгромлен менее чем за час. После окончания активной фазы Владимир Путин проводит переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым - они вместе наблюдали за маневрами.

«То, что и ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем для всех нас военном событии - это очень важно. 128 тысяч личного состава, 600 летательных аппаратов - это очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе и связанных с борьбой с терроризмом. Мы, как страны ОДКБ, для нас это особенно важно», - сказал президент России.

Сразу после переговоров президенты вместе с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым заглянули на полевую кухню. Угостились там чаем с оренбургскими травами, медом, а также попробовали свежевыпеченный хлеб.

Также Верховный главнокомандующий осмотрел выставку вооружений и техники. Ранее там же побывал и министр обороны - в компании своего китайского коллеги.

Сергей Шойгу сегодня же наградил иностранных участников маневров медалями «За укрепление боевого содружества» и российских военных, наиболее отличившихся в учениях. Для президента этот день на полигоне завершился встречей с юнармейцами и традиционным совместным фото.