Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»

Телеканал «Звезда» публикует кадры применения самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Змей Горыныч» на учениях «Центр-2019», которые проходят на полигоне в Оренбургской области.

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит», получившая в войсках прозвище «Змей Горыныч», создана для проделывания проходов в минных полях, в том числе во время боя. Проще говоря, она делает то, что раньше вручную, рискуя жизнью, делали саперы.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учения привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

За учениями лично наблюдает президент России Владимир Путин.

Подробнее об установке разминирования УР-77 читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».