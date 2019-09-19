«Краснополь» и «Штурм-С» нанесут огневое поражение танкам условного противника на полигоне Донгуз
Удар будет нанесен в рамках масштабных учений «Центр-2019».
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Батарея гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона «Краснополь» и противотанковый резерв ракетного комплекса «Штурм-С» на полигоне Донгуз под Оренбургом нанесут удар по танкам условного противника управляемыми высокоточным боеприпасами и управляемыми ракетами.
Удар будет нанесен в ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» предназначен для поражения бронированных целей и укреплений.
Управляемый высокоточный боеприпас 3ОФ39 «Краснополь» применяется для поражения неподвижных и движущихся наблюдаемых отдельных бронированных целей (танков, БМП, БТР, ПТРК).
Учения «Центр-2019» проходят с 16 по 21 сентября.