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Около 3 тысяч мишеней уничтожат участники «Центр-2019» под Оренбургом

Наталья Вальханская
07:00 19.09.2019
В сравнении с учением «Центр-2015» количество мишеней увеличено почти на треть.
Около 3 тысяч мишеней уничтожат участники «Центр-2019» под Оренбургом
© Фото: Минобороны России

Около трех тысяч различных мишеней предстоит поразить участникам финального этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», который состоится 20 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В рамках подготовки к финальному этапу учения подготовили семьдесят пять районов целей, насчитывающих две тысячи девятьсот мишеней, из которых шестьдесят - это списанные образцы вооружения и военной техники. В сравнении с учением "Центр-2015" количество мишеней увеличено почти на треть», - заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Маневры проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях задействованы в том числе военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

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