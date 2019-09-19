«Искандер-М» нанесли ракетный удар по «террористам» в Казахстане

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетного соединения Центрального военного округа, переброшенные с Урала на полигон Сары-Шаган на территории Республики Казахстан для участия в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», нанесли ракетный удар по базовому лагерю условных террористов, находящихся на расстоянии в несколько сотен километров, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе розыгрыша практических действий военнослужащие подготовили основные и запасные стартовые позиции, провели топографическую привязку к местности, а также оборудовали площадки для перегрузки ракет», - сообщили в военном ведомстве.

В нем также отметили, что для успешного выполнения поставленной задачи расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» создали щит противовоздушной обороны, прикрыв район сосредоточения ракетных войск от ударов авиации и крылатых ракет, средств дальнего радиолокационного обнаружения и постановщиков помех условного противника.

По результатам проведения совместного тактического учения подразделения ракетных войск вооруженных сил России и Казахстана успешно поразили цели, а расчеты ПВО осуществили успешное прикрытие стартовых позиций.

«Нами проведена большая работа по совершенствованию боевого слаживания и полевой выучки частей и подразделений, для их умелых действий при совместном выполнении боевых задач», - отметил командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск вооруженных сил Республики Казахстан полковник Аскар Жоламанов.

Он отметил повышение навыков командиров и штабов в подготовке к боевым действиям, их всестороннему обеспечению и непрерывному управлению.

Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат, в том числе, личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМД. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.