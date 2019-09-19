Морской бой на Каспии: яркие кадры учений «Центр-2019»

Каспийская флотилия устроила настоящий морской бой на учениях «Центр-2019», в нем участвуют несколько кораблей, в том числе «Дагестан».

Корабли отразили атаку с воздуха и под прикрытием специальной завесы, которую ставят комплексы радиоэлектронного подавления.

На флагмане Каспийской флотилии, ракетном корабле «Дагестан», планирующую на парашюте воздушную цель - светящуюся авиабомбу - взял на прицел расчет зенитной системы «Палаш».

«200 снарядов калибром 30 миллиметров вылетают из этих спаренных стволов всего за 1,5 секунды - это Зенитно-артиллерийский комплекс "Палаш", скорострельность - до 10 000 выстрелов в минуту», - рассказал корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Против такой огневой мощи не устоит ни самолет, ни крылатая ракета, их, как и надводные цели «Палаш», просто разрубает на части. Тут же в бой вступил экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск», атаку с воздуха отразил не менее грозный комплекс «Дуплет».

К учениям по противовоздушной обороне привлечены экипажи сразу пяти кораблей. На малых артиллерийских кораблях за поражение воздушного противника отвечает надежный и проверенный комплекс АК-630.

Каспийская флотилия организационно входит в состав Южного военного округа. Но географическое положение самого Каспия и возможности ракетных комплексов новых кораблей делают их серьезной силой на полторы тысячи километров к югу от наших рубежей.

«Сухопутная составляющая, конечно, является главной, однако силы Каспийской флотилии с морского направления всегда должны поддерживать сухопутные силы, которые высаживаются, участвуют в морском десанте, поэтому морское направление не менее важно, чем береговое», - рассказал командир ракетной бригады кораблей Каспийской флотилии Сергей Бабсков.

Всего на южном морском фланге учений «Центр-2019» действуют 15 боевых и вспомогательных кораблей. Идут последние тренировки перед главными маневрами в северном Каспии.