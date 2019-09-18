Бомбардировщики Су-34 уничтожили технику «противника» в небе над Челябинском
В небо над Челябинском поднялась эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-34. Экипажи должны уничтожить зенитные ракетные комплексы, бронетехнику и стратегические объекты противника.
Воздушный удар - один из этапов стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Событие невероятного масштаба, в котором принимают участие почти 130 тысяч военнослужащих из восьми стран. Тренировки проходят сразу на нескольких полигонах.
Главная цель масштабных учений - отработать взаимодействие подразделений и повысить уровень противодействия угрозе безопасности России.
За 10 минут эскадрильи обрушили на позиции условного противника 24 тонны осколочно-фугасных бомб. Поражение целей предварительно подтверждено. Но детальный разбор полетов пройдет сразу после того, как свои места на стоянках займут все самолеты.