Десантники Ивановского соединения ВДВ переброшены на учения «Центр-2019»

Личный состав гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения со штатной техникой в рамках СКШУ «Центр-2019» завершил переброску личного состава и техники из пункта постоянной дислокации в районы аэродромов взлета, расположенных в Ивановской, Рязанской, Ульяновской и Саратовской областях.

Более 1500 десантников и свыше 200 единиц боевой техники были переброшены комбинированным способом к аэродромам взлета, с которых, впоследствии, в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне Донгуз, будет осуществлено десантирование из порядка 80 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации.

Сегодня на аэродромах взлета личный состав парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения приступил к швартовке и погрузке боевой техники в самолеты Ил-76 и отработке наземных элементов прыжков с парашютом.