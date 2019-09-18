Батальонно-тактические группы России и Казахстана начали совместные маневры
В учениях задействовали около четырех тысяч военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Казахстане началась активная фаза стратегических маневров «Центр-2019». На полигоне Шыгыс батальонно-тактические группы двух стран отразили атаку условного противника.
В операции были задействованы танки, БМП и реактивные системы залпового огня.
Для участия в маневрах из России прибыла тысяча военнослужащих, всего к учениям в Казахстане привлечены четыре тысячи бойцов.
Подразделения заранее провели боевое слаживание и замаскировали технику, которая сегодня и вступила в учебный бой.