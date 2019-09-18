Самое массовое десантирование в истории современных вооруженных сил: кадры подготовки
Сразу 200 БМД будут десантированы на Донгузский полигон под Оренбургом в рамках масштабных учений «Центр-2019».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Ивановском аэродроме к своему этапу маневров «Центр-2019» готовятся бойцы ВДВ. На полосе в транспортные самолеты Ил-76 специальными кранами грузят бронетехнику.
Сразу 200 БМД будут десантированы на Донгузский полигон под Оренбургом. Как уточняет корреспондент «Звезды» Татьяна Ляшко, такой масштабной выброски в истории современных вооруженных сил еще не было.
В маневрах также принимают участие более 1500 десантников Ивановского воздушно-десантного соединения.
Для того, чтобы выполнить такое массовое десантирование, потребуется 80 самолетов военно-транспортной авиации.