Уничтожение боевиков: видео крупных совместных учений военнослужащих РФ и Таджикистана

В Таджикистане, на территории которого также проходят масштабные учения «Центр-2019», реактивная артиллерия нанесла сокрушительный удар по условным боевикам на полигоне Ляур. За маневрами там наблюдает корреспондент «Звезды» Даниил Левин.

По сценарию учений, бандгруппа из ста человек напала на погранзаставу, в связи с чем бойцам пришлось вызывать подкрепление. В район совместной спецоперации стянули бронетехнику, артиллерию и авиацию.

В ликвидации «бандитов» участвуют различные подразделения - мотострелки, танкисты и расчеты беспилотников. Именно дроны в реальном времени выдают координаты для артиллерийских и воздушных ударов.

Впереди участникам учений еще предстоят зачистка населенного пункта и освобождение условных заложников. Всего в маневрах на Ляуре задействованы более тысячи человек и 300 единиц техники.