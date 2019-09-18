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Боевые маневры на максимальной скорости: кадры работы Каспийской флотилии

Константин Исаев
17:00 18.09.2019
В рамках учений «Центр-2019» военнослужащие взяли на прицел береговые укрепления, а также важные объекты, скрытые рельефом местности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Огонь по береговым целям открыли малые артиллерийские корабли Каспийской флотилии в рамках очередного этапа морской части масштабных маневров «Центр-2019». За масштабными маневрами на месте следит корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Выполняя поставленные задачи, военнослужащие взяли на прицел береговые укрепления, а также важные объекты, скрытые рельефом местности - и это на дальности в десять километров.

Экипажи кораблей «Астрахань», «Махачкала» и «Волгодонск» успешно справились с задачей - сыграла свою роль плотность огня главного калибра.

Также в ходе учений были выполнены боевые маневры на максимальной скорости. Такая тактика необходима для выхода из-под ответного удара береговых частей противника.

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