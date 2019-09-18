Переброска и швартовка: кадры подготовки ВДВ к масштабным учениям «Центр-2019»
Более 1500 десантников и свыше 200 единиц боевой техники были переброшены к аэродромам взлета, с которых впоследствии будет осуществлено десантирование из 80 самолетов Ил-76.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Накануне подразделения ВДВ начали подготовку к активной фазе масштабных учений «Центр-2019». Личный состав Ивановского воздушно-десантного соединения приступил к швартовке боевой техники, предназначенной для десантирования.
Подготовка стартовала одновременно на четырех аэродромах - под Иваново, Рязанью, Ульяновском и Энгельсом.
По завершении швартовки техники и окончании подготовительных мероприятий, как сообщил замкомандира Ивановского соединения ВДВ по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Александр Веремей, военнослужащие приступят к ее погрузке в 80 самолетов Ил-76.
Учения «Центр-2019» продлятся до 21 сентября.