Переброска и швартовка: кадры подготовки ВДВ к масштабным учениям «Центр-2019»

По завершении швартовки техники и окончании подготовительных мероприятий, как сообщил замкомандира Ивановского соединения ВДВ по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Александр Веремей, военнослужащие приступят к ее погрузке в 80 самолетов Ил-76.

Более 1500 десантников и свыше 200 единиц боевой техники были переброшены к аэродромам взлета, с которых впоследствии будет осуществлено десантирование из 80 самолетов Ил-76.

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