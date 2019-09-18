Комплексы «Бастион» и «Берег» сорвали высадку «десанта» на побережье в Крыму

В ходе учений на полигоне Опук в Крыму расчеты «Бастион» поразили корабельную группу условного противника на дальности в 60 километров. В роли целей выступили специальные плавучие щиты-мишени.

«Ракета уходит в сторону моря, позади оставляя дымовой шлейф, наблюдать за стартом крылатого "Яхонта" с нашего расстояния оптимально, и вид красивый, и не так шумно, потому что если подойти ближе, будет просто оглушительно - пусковая установка стреляет очень громко », - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Пришлось поработать и расчетам уникальных комплексов «Берег». Артсистемы, заточенные под оборону Черноморского побережья, не подпустили десантные корабли противника ближе, чем на 10 километров. Всего было сделано 30 залпов, и незваные гости были уничтожены.