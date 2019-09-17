Российские Ту-160 выполнили плановый полет над водами Балтики
Продолжительность полета составила более семи часов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, их сопровождали ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила более семи часов.
После выполнения программы полета экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.