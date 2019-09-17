Истребители пяти стран сопровождали Ту-160 ВКС РФ над Балтикой
Полет самолетов дальней авиации ВКС РФ проходил над нейтральными водами Балтийского моря.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции выполнили сопровождение российских ракетоносцев Ту-160 во время планового полета над акваторией Балтийского моря.
Как рассказали в Минобороны России, полет самолетов дальней авиации ВКС РФ проходил над нейтральными водами. Его продолжительность составила более семи часов.
После выполнения плана полета экипажи Ту-160 вернулись на аэродром базирования.