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Истребители пяти стран сопровождали Ту-160 ВКС РФ над Балтикой

Наталья Вальханская
20:09 17.09.2019
Полет самолетов дальней авиации ВКС РФ проходил над нейтральными водами Балтийского моря.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции выполнили сопровождение российских ракетоносцев Ту-160 во время планового полета над акваторией Балтийского моря.

Как рассказали в Минобороны России, полет самолетов дальней авиации ВКС РФ проходил над нейтральными водами. Его продолжительность составила более семи часов.

После выполнения плана полета экипажи Ту-160 вернулись на аэродром базирования.

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