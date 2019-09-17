Расчеты С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» уничтожили ракету-мишень в стратосфере

В ходе учений «Центр-2019» российские системы ПВО уничтожили на высоте 35 километров ракету-мишень, сообщает заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.

По его словам, всего к отражению удара сегодня привлекалось более 500 военнослужащих и 150 единиц вооружения и военной техники. Беспилотные летательные аппараты, баллистические, крылатые ракеты и оперативно-тактическую авиацию условного противника имитировали ракеты-мишени.

«Это достаточно сложные цели, которые работали на высотах от 50 до 100 метров, это крылатые ракеты, скорость крылатой ракеты - 250-300 метров в секунду, наши мишени летели со скоростью 550 метров в секунду. Кроме того, сложная баллистическая цель, которая работала с высоты 35 километров по баллистической траектории», - сказал Грехов.

Он подчеркнул, что все мишени были обнаружены радиотехническими войсками и уничтожены.

С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году. С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет. Способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша – около 5 мин. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.