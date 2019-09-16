«Тюльпаны» спешат на «Центр»: артиллеристы совершают 500-километровый марш

Артиллерийская бригада, усиленная дивизионами повышенной мощности, совершает ночной марш на полигон Донгуз в Оренбургской области для выполнения учебно-боевых задач на стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

Основу дивизиона повышенной мощности составляют расчеты, вооруженные тяжелыми самоходными минометами «Тюльпан» калибра 240 миллиметров, способными уничтожать высокопрочные здания и заглубленные командные пункты противника.

«В пути артиллеристам предстоит преодолеть более 500 километров по пересеченной местности. Сложнейшим этапом перемещения на полигон Донгуз станет ночной участок, на котором колонна будет передвигаться, используя приборы ночного видения и инфракрасные фары. В движении боевому охранению предстоит отразить нападение высокомобильных диверсионных групп условного противника, наступающих с разных сторон», - сообщили в Минобороны России.

Также в ночных условиях артиллеристы преодолеют минно-взрывные заграждения, отработают нормативы организации и поддержания устойчивой связи в сложной помеховой обстановке.

Самоходный миномет «Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. «Тюльпан» - единственный в мире миномет калибра 240 мм.

В учении «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.