«Центр-2019»: расчеты «Искандеров» перебрасывают в Казахстан

Подразделения ракетного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области совершают марш на полигон Сары-Шаган, расположенный на востоке Казахстана, в рамках стартовавшего стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

«Расчеты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер-М» совершили марш на железнодорожную станцию, отработали нормативы по погрузке техники на платформы», - сообщили в Минобороны.

Протяженность маршрута в ходе совершения марша комбинированным способом в район выполнения учебно-боевых задач составит свыше двух тысяч километров.

В ходе учений ракетчикам ЦВО на незнакомом для них полигоне предстоит выполнить электронные и боевые пуски ракет по целям, имитирующим критически важные объекты условного противника.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.