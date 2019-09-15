Завершен второй этап доставки в Турцию компонентов С-400

Напомним, первый этап поставки элементов российских ЗРК Анкаре прошел в июле. Чуть позже в турецком министерстве обороны заявили, что начался второй этап поставки элементов С-400 .

«Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», - отметили в Министерстве обороны.

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