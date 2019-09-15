Завершен второй этап доставки в Турцию компонентов С-400
Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств сегодня завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400, сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», - отметили в Министерстве обороны.
Поставки выполняются в соответствии договоренностями, достигнутыми между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.
Напомним, первый этап поставки элементов российских ЗРК Анкаре прошел в июле. Чуть позже в турецком министерстве обороны заявили, что начался второй этап поставки элементов С-400.